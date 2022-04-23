من وزارة الثقافة... خبر سارّ حول معرض طرابلس الدولي

أعلنت وزارة الثقافة، في بيان، أن "سعي الوزارة لإدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي، بمواكبة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومتابعة النقيب السابق للمهندسين المعمار جاد تابت وإسهامه، ينتظر أن تؤتى ثماره قريبا، وذلك بعد أن قامت مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونيسكو السفيرة بعاصيري بتسليم الملف الى المرجع المختص لدى منظمة اليونيسكو، وفق تكليف وزارة الثقافة وتفويضها".

وقالت: "في هذا الاطار جدد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى شكره للرئيس ميقاتي الثقة والمواكبة وللنقيب تابت الجهود المبذولة. كما جدد المرتضى وعده للبنانيين عموما ولأهل طرابلس خصوصا، بأن لبنان سوف يكتسب موقعا جديدا على لائحة التراث العالمي، يضاف الى المواقع التراثية الخمسة:صور، جبيل، بعلبك، عنجر ووادي قاديشا، ولا سيما أن ملف إدراج معرض رشيد كرامي الدولي، يتضمن كل المقومات للنجاح لدى عرضه بصورة طارئة على الاجتماع المقبل للجنة التراث العالمي".

وختمت: "يشار الى انه وبتوجيه من الوزير، يجرى التحضير لإعداد وإكمال الملفات لمواقع أخرى، سترفع لاحقا الى اللجنة للتسجيل أيضا على اللائحة النهائية للتراث العالمي لدى اليونيسكو".