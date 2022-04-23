أمطار وعواصف رعديّة وانخفاض بالحرارة... إليكم تفاصيل طقس يوم عيد الفصح





وفي التفاصيل:



السبت:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٠ و٣١، بقاعًا بين ١٢ و٣٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٨ درجة

٢- الجو: مشمس مع بعض السحب العالية

٣- الرياح: شرقية شمالية شرقية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تنخفض وتسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ويسجل ساحلًا ١٠٠٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



الأحد: يؤثر طقس ربيعي حار اليوم على لبنان والحرارة فوق معدلاتها، لتعود وتنخفض يومي الأحد والإثنين مع طقس متقلب واحتمال أمطار رعدية خاصة يوم غد.وفي التفاصيل:السبت:١- الحرارة ساحلًا بين ٢٠ و٣١، بقاعًا بين ١٢ و٣٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٨ درجة٢- الجو: مشمس مع بعض السحب العالية٣- الرياح: شرقية شمالية شرقية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تنخفض وتسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٠ ٪؜٥- الضغط الجوي ويسجل ساحلًا ١٠٠٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجةالأحد:





الإثنين: طقس معتدل ومتقلب، غائم جزئيًا الى غائم بسحب عالية ومتوسطة وتتشكل الضباب مساءً مع إحتمال زخات مطر نهارًا ليرتفع إحتمال الأمطار بعد الظهر والمساء مع برق ورعد فيما الجو مغبر قليلًا، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٥ ساحلًا، بين ١٢ و٢٢ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س تنشط أحيانًا خاصة في الداخل وعلى الجبالالإثنين:

طقس معتدل ومتقلب، غائم جزئيًا مع إحتمال خفيف لزخات مطر بعد الظهر خاصة شمال وشرق البلاد، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و٢٥ ساحلًا، بين ١٢ و٢٢ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س تنشط أحيانًا خاصة في الداخل وعلى الجبال

