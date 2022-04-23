منذ اكثر من 3 ايام.. المياه مقطوعة في بعض أحياء طرابلس!

يعاني عدد كبير من الاحياء الشعبية في مدينة طرابلس من انقطاع المياه منذ اكثر من 3 ايام حيث يعمد المواطنون على شراء صهاريج المياه ودفع ثمنها بأسعار مرتفعه، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

ورغم كل المناشدات لا يزال الوضع على حاله.