لبنان

نائب "القوات" ترَك تيمور جنبلاط فجأة خلال جولته.. ما القصة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2022 | 03:16
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أمس الجمعة، رافق النائب جورج عدوان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، خلال جولته التي قام بها في إقليم الخروب. 
 
في الشكل، كان حضور عدوان بارزاً مع أعضاء لائحة "الشراكة والإرادة"، لكنّ غيابه عن محطّة أساسية ضمن جولة جنبلاط، كان اللافت الأكبر. 
 
وبحسب برنامج الجولة، فإن جنبلاط زار النائب محمد الحجار بدارته في شحيم، إلا أن النائب عدوان لم يحضر تلك الزيارة، متعذراً بوجود ارتباطٍ مُسبق، بحسب معلومات "لبنان24".
 
تقول مصادر سياسية إنّ "غياب عدوان عن زيارة الحجار قد تكون مرتبطة بأبعادٍ سياسية، أبرزها الخلاف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية"، وتضيف: "أما الأمر الأساس فهو أنّ استقبال الحجار لعدوان سيكون بمثابة تأكيد على تقارب سياسي وانتخابي، وهذا الأمر لا يريده نائب المستقبل في الشوف، أقله في المرحلة الحالية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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