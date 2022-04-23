حزب مسيحي يتآمر على حليفه في احدى الدوائر

يشكو احد المرشحين في دائرة الشمال الثانية من شحّ في السيولة التي من المفترض أن تكون قد رُصدت له من قِبل حليفه في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو حزب مسيحي بارز يرى مراقبون بأنه يسعى لتقليص حظوظ فوز المرشح الشمالي على لائحته لأن عدم فوزه يصبّ في مصلحة مرشح الحزب في طرابلس!