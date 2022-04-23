فيديو طريف لـ"مسحراتي" في عكار.. هكذا ظهرَ قبل الفجر

تداولَ أحد المواطنين مقطع فيديو من إحدى البلدات بمحافظة عكّار، ويُظهر "مسحراتي" مع صديقه على متن دراجة ناريّة.وبحسب الفيديو، فإنّ "المسحراتي" كان يعمل على إيقاظ المواطنين في ساعات الفجر للسحور، وذلك بواسطة القرع على طبلة كانت بحوزته.المفارقة أن هذا "المسحراتي" يمرّ بسرعة بالقرب من المنازل، الأمر الذي دفع بالمواطن الذي التقط الفيديو للتعليق قائلاً: "هيدا مسحراتي الضيعة.. يا بتلحق تفيق أو ما بتلحق".