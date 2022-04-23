إستقالة جديدة من "المستقبل"...

صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:تقدم الصحافي راشد فايد باستقالته من عضوية المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، التزاماً بتعاميم التيار التنظيمية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقد تقرر قبول الاستقالة واعتبارها نافذة.إن "تيار المستقبل" إذ يقدر لفايد مواقفه ونشاطه وحضوره في كل المهمات التي تولاها في السنوات الماضية، إن على رأس منسقية الاعلام أو في المكتب السياسي، يحترم قراره الذي يحرره من أي التزامات تنظيمية او سياسية، ويتمنى له التوفيق في المسار الذي اختاره.