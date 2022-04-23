لبنان

مكتب فضل الله: هذا هو أول أيام الفطر

Lebanon 24
23-04-2022 | 04:09
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أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة السيد محمد حسين فضل الله، في بيان، أن "الاثنين 2 أيار 2022 م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين المولى أن يجعله عيدا مباركا ميمونا على الأمة الإسلامية، وأن يتقبل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته، إنه أرحم الراحمين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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