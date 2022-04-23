لبنان

الأمطار "راجعة" إلى لبنان والحرارة ستنخفض.. إليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
23-04-2022 | 05:15
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة.
 
ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة وبخاصة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.
 
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا اعتبارا من ظهر يوم غد الأحد مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت:
 
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ويتكون الضباب مساء على المرتفعات.
 
الأحد:
 
غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.
 
الثلاثاء:   
 
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالإنخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: علل الساحل من 13 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 23 درجة، في الداخل من 12 إلى 30 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س. 
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب. 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %. 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 20°م. 
- الضغط الجوي: 1009 HPA           أي ما يعادل: 757 ملم زئبق. 
- ساعة شروق الشمس: 05,58          ساعة غروب الشمس: 19,15 

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