لبنان

الضباب يلفّ بيروت.. الرؤية شبه معدومة! (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2022 | 06:32
A-
A+
Doc-P-945177-637863178179462709.JPG
Doc-P-945177-637863178179462709.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الضباب الكثيف الذي يلفّ بيروت ويعيق حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي.
 
وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن في اتصال عبر "لبنان24" أنّ ضباباً كثيفاً يسجل فوق منطقة مدارج مطار بيروت، ويحجب الرؤية عن برج المراقبة".
ولفت الى أن ادارة الطيران المدني باشرت اتخاذ اجراءات احترازية لسلامة حركة المطار والمسافرين، من ضمنها تأخير هبوط الطائرات في المطار الى حين جلاء الرؤية، وسيتم ابلاغ شركات الطيران بالامر".

وأكد حمية أنه "سيتم إصدار بيانٍ تفصيلي عن المديرية العامة للطيران المدني بهذا الشأن".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2022-04-23
11:11 | 2022-04-23
11:04 | 2022-04-23
10:36 | 2022-04-23
10:09 | 2022-04-23
10:06 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website