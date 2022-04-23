الضباب يلفّ بيروت.. الرؤية شبه معدومة! (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الضباب الكثيف الذي يلفّ بيروت ويعيق حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي.

اتصال عبر "لبنان24" أنّ ضباباً كثيفاً يسجل فوق منطقة مدارج مطار بيروت، ويحجب الرؤية عن برج المراقبة". وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن فيأنّ

ولفت الى أن ادارة الطيران المدني باشرت اتخاذ اجراءات احترازية لسلامة حركة المطار والمسافرين، من ضمنها تأخير هبوط الطائرات في المطار الى حين جلاء الرؤية، وسيتم ابلاغ شركات الطيران بالامر".



وأكد حمية أنه "سيتم إصدار بيانٍ تفصيلي عن المديرية العامة للطيران المدني بهذا الشأن".