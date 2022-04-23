يروّج المخدّرات من داخل محلّه.. هكذا كان مصيره!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار متابعة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، للحدّ منها، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام أحد الأشخاص بترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا.نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تم كشف هويته وتحديد مكانه.بتاريخ ١٩-٤-٢٠٢٢، دهمت دورية من المكتب المذكور محلاً تجاريًا، يملكه المشتبه فيه، وألقت القبض عليه، وتبيّن أنّه يدعى: - ه. أ. (مواليد عام ١٩٦٤، فلسطيني)ضُبِط بحوزته كمية من مادّة الهيرويين مقسّمة ومعدّة للترويج، يقوم ببيعها في داخل المحل. كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم "تهريب دخّان".خُتِم المحل بالشّمع الأحمر، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.