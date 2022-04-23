لبنان

الاتحاد العمالي: لوقفة تضامن وتعاون تهيء لخطة نهوض وتعاف

Lebanon 24
23-04-2022 | 07:17
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حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من "تسارع الانهيار"، داعياً الى "وقفة تضامن وتعاون تخفف معاناة المواطنين وتحد من هجرتهم".
 
ونبه في بيان إلى "تحرك قضية رفع الدعم عن القمح، وامتناع البنك الدولي عن تمويل استجرار الطاقة من مصر والأردن، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبالتالي رفع أسعار المولدات الكهربائية، وطرح قضية رفع أسعار الاتصالات دون تقدير انعكاسات ذلك على المستهكلين، وطرح مشروع الكابيتال كونترول متأخرا بمرجعيته الديكتاتورية غير القابلة للمراجعة أو المحاسبة، وتصاعد وتيرة العنف والسرقة والاعتداءات، وارتفاع سعر صرف الدولار مع هستيريا رفع أسعار السلع".
 
وسأل: "ألا يؤشر هذا التحريك المتعمد الى نوايا سيئة ومبيتة تنتظر اللبنانيين وتساهم في مزيد من الانهيار والتأزم؟"
 
ودعا الى "وقفة تضامن وتنسيق وتعاون وتضحية تهيء لخطة نهوض وتعاف تعيد الأمل المفقود الى الللبنانيين وتخفف من معاناتهم ومن سعيهم الى الهجرة".
 
 
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