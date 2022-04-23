نصار: للبنان مقومات سياحية وإنتاجية مهمة

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير السياحة وليد نصار "احتفالية درب الزيتون" التي دعت إليها بلدية بشعله في قضاء البترون، لمناسبة عضوية لبنان في الاتفاقية الجزئية الموسعة على الطرق الثقافية لمجلس أوروبا وضمن برنامج احتفال منتدى الحوار الأورو - متوسطي بين الثقافات.



حضر الى نصار، النائب جبران باسيل، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مدير مركز لويس قرداحي مستشار نصار الدكتور رشيد شمعون، المدير التنفيذي لمجلس أوروبا ستيفانو دومينيوني، الأمينة العامة لمجلس ادارة طريق شجرة الزيتون الدكتورة مارينللا كاتسيلييري، رئيس بلدية بشعله رشيد جعجع ورؤساء بلديات ومختارون وفاعليات وعدد من أهالي بشعله والجوار.



وألقى وزير السياحة كلمة قال فيها: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فكلفي بتمثيله في هذا الاحتفال وحملني اليكم كل التمنيات بأعياد مجيدة للجميع. إنها الزيارة الثانية لبشعله بعد أن كنا اتفقنا في زيارتنا الأولى ورئيس البلدية على افتتاح مكتب استعلامات سياحية في بشعله. نحن مؤمنون باللامركزية الادارية المالية الموسعة ونحن في وزارة السياحة قررنا البدء بتطبيق اللامركزية الادارية في وزارة السياحة عبر افتتاح حوالى 40 مكتبا في كل لبنان، وحتى اليوم قمنا بافتتاح 12 مكتبا من ضمنهم مكتب بشعله. ودور هذه المكاتب تسهيل المعاملات الادارية الخاصة بالمؤسسات السياحية بالاضافة الى تقديم الخدمات اللازمة المتعلقة بالسياحة".



أضاف: "وزارة السياحة أصبحت من الوزارات السيادية الى جانب وزارات البيئة والثقافة والزراعة، لأن الاقتصاد الريعي قضى على اقتصادنا الوطني بعد 30 سنة، وعملية الانتقال الى الاقتصاد المنتج تتطلب عملا وجهدا ووقتا، علما بأن الأعمدة الأربعة الاساسية للدولة هي القطاعات المنتجة والخدماتية، وهكذا فالوزارات الأربعة التي ذكرتها تعمل بشراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع".



وتابع: "احتفالنا اليوم لمناسبة عضوية لبنان في الاتفاقية الجزئية الموسعة على الطرق الثقافية لمجلس أوروبا، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان لأننا ربطنا لبنان ب 34 بلدا أوروبيا، مما يعني أن للبنان مقومات سياحية وإنتاجية مهمة. هذا المشروع تم بالشراكة مع وزارة الثقافة، وهنا لا بد من شكر مجلس الوزراء وفخامة الرئيس تسهيل صدور المرسوم. وفي إطار تعزيز وتنشيط السياحة الداخلية والريفية".



وقال: "بعد زيارة قمنا بها لبلدة حردين وجولة على معالمها الدينية وهي التي تحتضن أكثر من 30 مزارا ومعلما دينيا، نعلن اليوم وفي حضور رئيسة بلدية حردين ـ بيت كساب رمزا عساف استعدادنا لمساعدة هذه البلدة للاشتراك في المنافسة على لقب أجمل بلدة للسياحة الدينية في لبنان".



أضاف: "نحن على أبواب الاستحقاق الانتخابي وفي الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، إن عدم اعتماد الميغاسنتر من الحكومة كلف لبنان عدم تمكن 600 الف مقترع من الاقتراع في أماكن سكنهم، مما قد يؤدي الى خفض نسبة الاقتراع أو خضوع الناخبين لرشوة انتخابية".



وعن انتخاب المغتربين وآلية تسجيلهم في أوستراليا والبلبلة في موضوع تحديد مراكز الاقتراع قال:"اليوم هناك كتلة سياسية في المجلس تقدمت باقتراح لطرح الثقة بوزير الخارجية، من هنا أقول إن من يريد أن يطرح الثقة بوزير الخارجية عليه ان يطرح الثقة بكل الحكومة لأننا وزراء نعمل يدا واحدة، ووزير خارجيتنا سيرته الذاتية معروفة منذ وجوده في الولايات المتحدة الاميركية. بكل موضوعية نعلن اعتراضنا على طرح الثقة، وما حصل هو نتيجة عدم اقرار الميغاسنتر، وهذا ينطبق على عملية الاقتراع في لبنان ايضا لأن هناك مواطنين سيتكبدون المصاريف ومشقة الانتقال من أماكن بعيدة للتصويت في المراكز المحددة لهم. هناك ملفان اصلاحيان كان من الضروري اقرارهما هما البطاقة الإلكترونية والميغاسنتر ونحن وزراء إصلاحيون، وعندما نسعى لتنفيذ خطوات إصلاحية ويحول قرار سياسي دون ذلك سنقول بصوت عال "ما خلونا" وصحيح أنهم ما خلونا".



وعن زيارة البابا فرنسيس لبنان ختم: "بما أنني مكلف برئاسة اللجنة العليا لتنظيم الزيارة، من هنا من بشعله، أدعو الجميع للانضمام الى خلية لجان التنظيم للزيارة الوطنية والتاريخية لإنجاحها، على أمل أن تحمل كل المحبة والسلام والاستقرار والأمان للبنان، ونتمنى أن يتخلل الزيارة عقد طاولة حوار برعاية الحبر الاعظم".



دوما حضر الى نصار، النائب جبران باسيل، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مدير مركز لويس قرداحي مستشار نصار الدكتور رشيد شمعون، المدير التنفيذي لمجلس أوروبا ستيفانو دومينيوني، الأمينة العامة لمجلس ادارة طريق شجرة الزيتون الدكتورة مارينللا كاتسيلييري، رئيس بلدية بشعله رشيد جعجع ورؤساء بلديات ومختارون وفاعليات وعدد من أهالي بشعله والجوار.وألقى وزير السياحة كلمة قال فيها: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فكلفي بتمثيله في هذا الاحتفال وحملني اليكم كل التمنيات بأعياد مجيدة للجميع. إنها الزيارة الثانية لبشعله بعد أن كنا اتفقنا في زيارتنا الأولى ورئيس البلدية على افتتاح مكتب استعلامات سياحية في بشعله. نحن مؤمنون باللامركزية الادارية المالية الموسعة ونحن في وزارة السياحة قررنا البدء بتطبيق اللامركزية الادارية في وزارة السياحة عبر افتتاح حوالى 40 مكتبا في كل لبنان، وحتى اليوم قمنا بافتتاح 12 مكتبا من ضمنهم مكتب بشعله. ودور هذه المكاتب تسهيل المعاملات الادارية الخاصة بالمؤسسات السياحية بالاضافة الى تقديم الخدمات اللازمة المتعلقة بالسياحة".أضاف: "وزارة السياحة أصبحت من الوزارات السيادية الى جانب وزارات البيئة والثقافة والزراعة، لأن الاقتصاد الريعي قضى على اقتصادنا الوطني بعد 30 سنة، وعملية الانتقال الى الاقتصاد المنتج تتطلب عملا وجهدا ووقتا، علما بأن الأعمدة الأربعة الاساسية للدولة هي القطاعات المنتجة والخدماتية، وهكذا فالوزارات الأربعة التي ذكرتها تعمل بشراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع".وتابع: "احتفالنا اليوم لمناسبة عضوية لبنان في الاتفاقية الجزئية الموسعة على الطرق الثقافية لمجلس أوروبا، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان لأننا ربطنا لبنان ب 34 بلدا أوروبيا، مما يعني أن للبنان مقومات سياحية وإنتاجية مهمة. هذا المشروع تم بالشراكة مع وزارة الثقافة، وهنا لا بد من شكر مجلس الوزراء وفخامة الرئيس تسهيل صدور المرسوم. وفي إطار تعزيز وتنشيط السياحة الداخلية والريفية".وقال: "بعد زيارة قمنا بها لبلدة حردين وجولة على معالمها الدينية وهي التي تحتضن أكثر من 30 مزارا ومعلما دينيا، نعلن اليوم وفي حضور رئيسة بلدية حردين ـ بيت كساب رمزا عساف استعدادنا لمساعدة هذه البلدة للاشتراك في المنافسة على لقب أجمل بلدة للسياحة الدينية في لبنان".أضاف: "نحن على أبواب الاستحقاق الانتخابي وفي الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، إن عدم اعتماد الميغاسنتر من الحكومة كلف لبنان عدم تمكن 600 الف مقترع من الاقتراع في أماكن سكنهم، مما قد يؤدي الى خفض نسبة الاقتراع أو خضوع الناخبين لرشوة انتخابية".وعن انتخاب المغتربين وآلية تسجيلهم في أوستراليا والبلبلة في موضوع تحديد مراكز الاقتراع قال:"اليوم هناك كتلة سياسية في المجلس تقدمت باقتراح لطرح الثقة بوزير الخارجية، من هنا أقول إن من يريد أن يطرح الثقة بوزير الخارجية عليه ان يطرح الثقة بكل الحكومة لأننا وزراء نعمل يدا واحدة، ووزير خارجيتنا سيرته الذاتية معروفة منذ وجوده في الولايات المتحدة الاميركية. بكل موضوعية نعلن اعتراضنا على طرح الثقة، وما حصل هو نتيجة عدم اقرار الميغاسنتر، وهذا ينطبق على عملية الاقتراع في لبنان ايضا لأن هناك مواطنين سيتكبدون المصاريف ومشقة الانتقال من أماكن بعيدة للتصويت في المراكز المحددة لهم. هناك ملفان اصلاحيان كان من الضروري اقرارهما هما البطاقة الإلكترونية والميغاسنتر ونحن وزراء إصلاحيون، وعندما نسعى لتنفيذ خطوات إصلاحية ويحول قرار سياسي دون ذلك سنقول بصوت عال "ما خلونا" وصحيح أنهم ما خلونا".وعن زيارة البابا فرنسيس لبنان ختم: "بما أنني مكلف برئاسة اللجنة العليا لتنظيم الزيارة، من هنا من بشعله، أدعو الجميع للانضمام الى خلية لجان التنظيم للزيارة الوطنية والتاريخية لإنجاحها، على أمل أن تحمل كل المحبة والسلام والاستقرار والأمان للبنان، ونتمنى أن يتخلل الزيارة عقد طاولة حوار برعاية الحبر الاعظم".

وزار نصار بلدة دوما حيث كان في استقباله رئيس بلديتها أسد عيسى ورؤساء جمعيات وأندية وفاعليات. وهناك، نوه وزير السياحة بالبلدة ومعالمها وسوقها القديمة، ووعد بإيلائها الاهتمام السياحي.



البترون

بعد ذلك، توجه إلى مدينة البترون وكانت محطة في البلدية في حضور رئيس اتحاد بلديات المنطقة رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك وأعضاء المجلس البلدي.

وكانت جولة في الأسواق القديمة والمعالم السياحية والدينية والاثرية، واختتمت الجولة بعشاء في بيت المغترب في حضور باسيل والحرك ومدعوين.



وألقى نصار كلمة قال فيها: "في مؤتمرنا هذا لمنتدى المؤتمر الاورو - المتوسطي لحوار الحضارات، بعد النجاح الملموس للمؤتمر السياحي الأول لمدينة البترون والقضاء، نود أن نتوجه بالشكر والتقدير لكل من شارك باعداده من ضمن خطة الوزارة للسياحة المستدامة في جميع المدن والاقضية. ويسرنا ان نعلمكم بالمؤتمر المقبل رؤية للسياحة المستدامة لمدينة وقضاء البترون أواخر شهر أيار. ويهدف إلى الاطلاع على الموارد الإنسانية والثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية سعيا لوضع خطة متكاملة للتطوير السياحي المستدام تعتمد كخريطة طريق للتطلعات والمشاريع بمشاركة القطاع السياحي عموما، عبر تبادل الخبرات والتجارب في خدمة برنامج عمل عصري متطور يتماشى مع متطلبات تطور القطاع السياحي وحاجات السائح المحلي والأجنبي".