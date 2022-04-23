لبنان

زحمة خانقة على أوتوستراد جونية.. ماذا حصل؟ (صورة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 07:55
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أدى انحراف باص للركاب على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية، إلى انقلابه في مجرى المياه إلى جانب المسلك، وإصابة عدد من الركاب بجروح، مما أدى إلى زحمة سير.

وسارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر، فيما تعمل عناصر من مفرزة سير جونية على تسهيل حركة المرور ورفع الباص من المكان.
 
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