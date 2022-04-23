لبنان

مجلس بلدية صيدا هنأ بعيد الفصح

Lebanon 24
23-04-2022 | 08:03
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 هنأ مجلس بلدية صيدا برئاسة محمد السعودي اللبنانيين بعامة والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بخاصة، بعيد الفصح.
وأمل في بيان أن "يحمل العيد معاني الفرح والسلام والاطمئنان لبلدنا الحبيب لبنان، ولشعبه الطيب المعذب هذه الأيام، في ظل وطأة الأزمات المتتالية التي تحل بالوطن والمواطن".
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