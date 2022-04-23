رئيس مجلس البيئة في القبيات يناشد حماية شجرة الملول

ناشد رئيس "مجلس البيئة" في القبيات - عكار انطوان ضاهر، حماية شجرة الملول Quercus ithaburensis.

وأشار إلى أن "شجرة الملول من فصيلة السنديان وهي في طور الانقراض إن لم نعرف كيف نحافظ عليها. حضورها بات نادرا جدا، وتتواجد حاليا في خراج عدد من قرى وبلدات منطقة الدريب- عكار في الدبابية ونورا ومنجز ورماح السفح الشمالي لعندقت وفي حي مرتمورة في بلدة القبيات. وهي تنمو بالغالب في الأراضي السوداء البركانية او البازلتية".