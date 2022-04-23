رئيس المجلس الاقتصادي: اللامركزية فورًا

غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه في "تويتر": "دولة متفككة مترهلة.…اللامركزية فورا".



ووضع صورة كتب عليها: "من بلدية الحازمية الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، إن أضرار هذه الحفر مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب عدم تصليح أعطال المياه من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ولا إمكانية للبلدية لكي تقوم بذلك".