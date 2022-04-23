لبنان

إشكال في مهرجان المرشح حرفوش... ما هي الأسباب؟

Lebanon 24
23-04-2022 | 09:59
A-
A+
Doc-P-945250-637863301778181972.jpg
Doc-P-945250-637863301778181972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة لبنان 24 عن إشكال حصل في المهرجان الانتخابي الذي أقامه المرشح إلى الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية عمر حرفوش، أدى إلى سقوط جريح.
وقيل إن سبب الخلاف يعود إلى بونات بنزين أو بونات مبالغ مالية كانت توزع في المهرجان بقيمة 300 ألف ليرة فيما نفت مصادر مرشحة هذه الأخبار وتكتمت عن أسباب الخلاف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2022-04-23
11:11 | 2022-04-23
11:04 | 2022-04-23
10:36 | 2022-04-23
10:09 | 2022-04-23
10:06 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website