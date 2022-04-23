إشكال في مهرجان المرشح حرفوش... ما هي الأسباب؟

أفادت مندوبة لبنان 24 عن إشكال حصل في المهرجان الانتخابي الذي أقامه المرشح إلى الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية عمر حرفوش، أدى إلى سقوط جريح.

وقيل إن سبب الخلاف يعود إلى بونات بنزين أو بونات مبالغ مالية كانت توزع في المهرجان بقيمة 300 ألف ليرة فيما نفت مصادر مرشحة هذه الأخبار وتكتمت عن أسباب الخلاف.