في عملية أمنية خاطفة وسريعة.. توقيف مطلوب بجرم تأليف عصابة سرقة سيارات

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:في إطار متابعة عمليّات سرقة السيّارات من قِبَل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية، وإلحاقاً لبلاغنا الصادر بتاريخ 12-4-2022، المتعلّق بتوقيف المكتب المذكور لشخص من التابعية السورية يدير "غرفة عمليات" لسرقة السيارات ضمن بيروت والمتن، ويُدعى: - م. ح. (من مواليد عام 1994)، وتبيّن أنّ شريكه -الذي توارى عن الأنظار- يُشكّل صِلة وَصلٍ تجمعه وأفراد عصابات في سوريا.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي نفّذتها عناصر المكتب، تمكّنت من تحديد هويّة "الشريك"، ومكان وجوده، ويُدعى:ع. ح. (من مواليد عام 1995، سوري الجنسية)بتاريخ 7-4-2022، نفّذت قوّة من المكتب عملية أمنية خاطفة وسريعة في محلّة الصفير- الضاحية الجنوبية، حيث نصبت كمينًا محكمًا، أسفر عن توقيف المشتبه فيه. وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابية، وبلاغي بحث وتحرٍّ بجرم تأليف عصابة سرقة سيارات.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه أقدم على سرقة العديد من السّيارات في محافظتي بيروت وجبل لبنان.اجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.