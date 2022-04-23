نصار مثل الرئيس عون في احتفال اختيار بكاسين أفضل القرى السياحية

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير السياحة وليد نصار احتفالا اليوم في بيت الشبيبة في بكاسين، لمناسبة اختيار البلدة أفضل القرى السياحية، في مبادرة أطلقتها منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة، وذلك بدعوة من وزارة السياحة والبلدية.وقال نصار: "أنقل تحيات الرئيس العماد ميشال عون الذي شرفني بتمثيله في هذا الاحتفال. لبنان يستفيد من كونه عضوا في مجلس اوروبا من الناحية التسويقية والترويجية".ولفت إلى أن "زيارة البابا فرنسيس هي رابع زيارة تاريخية لبابا روما للبنان خلال مئة عام، إذ سيزورنا بين 12و13 حزيران المقبل، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة، كلفوني ترؤس اللجنة المنظمة للزيارة التي لها أبعاد معنوية وروحية". وأشار إلى أن "أبواب وزارة السياحة مفتوحة لاستقبال العدد الأكبر ممن يرغب بالمشاركة في تنظيم هذه الزيارة".ورأى أن "الانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج يمر في استراتيجية وطنية". وتحدث عن "إعلان إنشاء الصندوق السيادي الذي سيمول من رجال أعمال لتمويل بيوت الضيافة في لبنان وعددهم 117".ثم قدم نصار درعا لفارس الذي قدم مفتاح البلدة لرئيس الجمهورية.وانتقل الجميع لرفع الستارة عن النصب التذكاري، وتسلم جائزة بكاسين لأفضل القرى السياحية في العالم، واكملوا الجولة في البلدة.