لبنان

الصايغ: عودة السعودية في هذا التوقيت تؤكد مدى التزامها بدعم لبنان

Lebanon 24
23-04-2022 | 10:09
A-
A+
Doc-P-945254-637863306149363748.png
Doc-P-945254-637863306149363748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر" بعد زيارته سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري: "عودة المملكة العربية السعودية إلى لبنان في هذا التوقيت، تؤكد مدى التزامها بدعم الشعب اللبناني بكل مكوناته، وحرصها على حماية اتفاق الطائف وهوية لبنان العربية. يبقى على اللبنانيين مسؤولية ملاقاة الدعم الخليجي والعربي والدولي الكبير المبذول لصون سيادة لبنان والمساعدة في خطة نهوضه الاقتصادي.
لبنان عربي، عربي، عربي، وسيبقى عربيا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2022-04-23
11:11 | 2022-04-23
11:04 | 2022-04-23
10:36 | 2022-04-23
10:06 | 2022-04-23
09:59 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website