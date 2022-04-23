الصايغ: عودة السعودية في هذا التوقيت تؤكد مدى التزامها بدعم لبنان

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر" بعد زيارته سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري: "عودة المملكة العربية السعودية إلى لبنان في هذا التوقيت، تؤكد مدى التزامها بدعم الشعب اللبناني بكل مكوناته، وحرصها على حماية اتفاق الطائف وهوية لبنان العربية. يبقى على اللبنانيين مسؤولية ملاقاة الدعم الخليجي والعربي والدولي الكبير المبذول لصون سيادة لبنان والمساعدة في خطة نهوضه الاقتصادي.لبنان عربي، عربي، عربي، وسيبقى عربيا".