لبنان

منظر ملفت للثلوج في نساف البطرك... كم بلغ ارتفاعها؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2022 | 10:36
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نشرت صفحة "Weather Of Lebanon" على فيسبوك فيديو يظهر منظرًا ملفتًا للثلوج في محلة نساف البطرك وهي الواقعة بين بشري-عيناتا-دير الأحمر.
 
وأشارت الصفحة إلى أن ارتفاع الثلوج تخطى الـ20 مترًا.
 
 
 
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نساف البطرك

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