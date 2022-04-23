منظر ملفت للثلوج في نساف البطرك... كم بلغ ارتفاعها؟ (فيديو)

نشرت صفحة "Weather Of Lebanon" على فيسبوك فيديو يظهر منظرًا ملفتًا للثلوج في محلة نساف البطرك وهي الواقعة بين بشري-عيناتا-دير الأحمر.

وأشارت الصفحة إلى أن ارتفاع الثلوج تخطى الـ20 مترًا.