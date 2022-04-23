لبنان

"أخبار مدسوسة" تطالُ "الإشتراكي" عبر "واتساب".. هكذا جاءَ الرّد

Lebanon 24
23-04-2022 | 11:11
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

"يتم بين الحين والآخر تداول أخبار ملفّقة وكاذبة ومدسوسة عبر الواتساب أو بعض مواقع التواصل، تهدف إلى محاولة التشويه واختلاق روايات عارية من الصحة تماماً. نُعيد التشديد على ضرورة عدم تداول هذه التلفيقات وعدم الأخذ الا بما يصدر بشكل رسمي".
 
 
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