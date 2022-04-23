"أخبار مدسوسة" تطالُ "الإشتراكي" عبر "واتساب".. هكذا جاءَ الرّد

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:



"يتم بين الحين والآخر تداول أخبار ملفّقة وكاذبة ومدسوسة عبر الواتساب أو بعض مواقع التواصل، تهدف إلى محاولة التشويه واختلاق روايات عارية من الصحة تماماً. نُعيد التشديد على ضرورة عدم تداول هذه التلفيقات وعدم الأخذ الا بما يصدر بشكل رسمي".