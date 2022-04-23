للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!

يتدافع الكثير من المرشحين في الآونة الأخيرة للحصول على أعدادٍ هائلة من "بطاقات التشريج" من أجل توزيعها على المندوبين وشريحة لا يُستهان بها من الحشود الشعبيّة.

ورجّحت مصادر ناشطة في قطاع بيع البطاقات أنّ يشهد سعر تلك السلعة ارتفاعاً إضافياً بسبب الطلب عليها، مشيرة إلى أن "توفر تلك البطاقات في السوق لم يعد كما السنوات السابقة، إذ أن هناك نقصاً ملحوظاً بشأنها".

وأضافت: "الوكلاء يسلمون البطاقات وفق أسعار مرتفعة، وهناك من يسعى لشراء كميات هائلة منها. وحتماً، كل ذلك سيُساهم في رفع سعرها. اليوم، تُباع البطاقة التي تتضمن 22.73 دولاراً بنحو 55 ألف ليرة لبنانية. أما في موسم الانتخابات ومع ازدياد الطلب على تلك البطاقات، فإن سعرها قد يصل إلى 60 ألف ليرة وأكثر".