لبنان

إشكال كبير خلال مباراة الأنصار - التضامن.. سلاحٌ يظهر في الملعب!

Lebanon 24
23-04-2022 | 12:30
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شهدت مباراة الأنصار والتضامن، اليوم السبت، في مدينة صور، إشكالاً كبيراً استدعى تدخل القوى الأمنية المولجة حماية المباراة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ الإشكال وقع بعد طرد لاعب للتضامن، وقد سُجلَ رفعُ مسدسّ على حكم اللقاء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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