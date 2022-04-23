قرارٌ بارز من جمعية المصارف.. هذا ما ستفعله قريباً

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "جمعية مصارف لبنان قرّرت إقامة دعوى قضائية ضدّ الدولة وضدّ المصرف المركزي".

وكانت الجمعية أصدرت بياناً مؤخراً أكدت فيه "رفضها لخطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان".