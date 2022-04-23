الجميل: "حزب الله" يضع يده على البلد يومياً أكثر فأكثر

اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أنّ "سيادة لبنان تدمرت لأن هناك قوى ساسية عملت بالتواطؤ مع بعضها البعض ولم تكترث لمصلحة الشعب بل نظرت لمصالحها الشخصية".

وفي كلمة له خلال مهرجان انتخابي لإقليم جبيل الكتائبي، أكد الجميل أنّ "حزب الله يضع يده على البلد يومياً أكثر فأكثر"، وقال: "رأينا أن الطريقة الافضل للمواجهة هي بناء الثقة بين الكتائب والناس والانتقال إلى صفوف المعارضة".

وشدّد الجميل على أنه يجب خلال الانتخابات القادمة اتخاذ خيارات واضحة بين المحاسبة أو تسليم البلد من جديد لمن ساهموا في تدميره، وقال: "لم نصل إلى ما نحن عليه بالصدفة وحزب الله لم يستلم البلد بالصدفة إنّما هناك من سلّمه إيّاه".