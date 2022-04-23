وصول شعلة النّور المقدّس إلى بيروت

وصلت شعلة النور المقدس من قبر السيد المسيح من كنيسة القيامة في بيت لحم، الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.



وقد حضر لاستقبالها في المطار العديد من الشخصيات السياسية والروحية وحشد من المؤمنين.