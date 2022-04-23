لبنان

وصول شعلة النّور المقدّس إلى بيروت

Lebanon 24
23-04-2022 | 13:17
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وصلت شعلة النور المقدس من قبر السيد المسيح من كنيسة القيامة في بيت لحم، الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.  

وقد حضر لاستقبالها في المطار العديد من الشخصيات السياسية والروحية وحشد من المؤمنين.
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