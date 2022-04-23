لبنان

في البقاع.. متجر لبيع الخضار يتعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
23-04-2022 | 14:07
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وقع اشكال فردي في بلدة غزة - البقاع، بين مواطن لبناني وآخر من التابعية السورية يملك محلاً لبيع الخضار.
 
وعلى الأثر، قام الأول بإطلاق النار على المتجر، ما أدى الى اصابة شخص لا علاقة له بالاشكال، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.
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