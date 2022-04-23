لبنان

ميقاتي يتابع موضوع غرق زورق في الشمال.. وهذا ما طلبه من قيادة الجيش

Lebanon 24
23-04-2022 | 15:55
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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركاباً انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.
 
وأجرى ميقاتي لهذه الغاية اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، طالباً استنفار الأجهزة المختصة لانقاذ الركاب.
 
كذلك، أجرى رئيس الحكومة اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.
 
 
 
 
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