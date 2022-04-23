لبنان

وزير الأشغال تابع قضية زورق طرابلس.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
23-04-2022 | 16:39
A-
A+
Doc-P-945318-637863540898382443.jpg
Doc-P-945318-637863540898382443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب ٦٠ شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين .
على الفور بادر الوزير  حمية بالمتابعة الحثيثة مع قيادة الجيش اللبناني الذي يعمل على عمليات الإنقاذ إلى مرفأ طرابلس ، معطيا توجيهاته إلى المعنيين في المرفأ بضرورة وضع كل ما يلزم لكافة الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ ، وكذلك وضع كافة الإمكانيات والتسهيلات في المرفأ لأجل ذلك .
ولفت حمية إلى أن إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ
وختم حمية بأنه يتابع هذا الحادث الأليم لحظة بلحظة مع المسؤولين في المرفأ وكافة الجهات التي تشارك في عمليات الإنقاذ الجارية حاليا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:46 | 2022-04-24
04:50 | 2022-04-24
05:03 | 2022-04-24
05:00 | 2022-04-24
04:45 | 2022-04-24
04:33 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website