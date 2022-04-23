لبنان

العدو الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق كفركلا

Lebanon 24
23-04-2022 | 16:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات العدو الاسرائيلي رمت عدة قنابل مضيئة فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة عند محلة طريق عام كفركلا – الجدار، وقد سقط عدد منها على الطريق من الجهة اللبنانية.
 
 
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