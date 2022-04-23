العدو الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق كفركلا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات العدو الاسرائيلي رمت عدة قنابل مضيئة فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة عند محلة طريق عام كفركلا – الجدار، وقد سقط عدد منها على الطريق من الجهة اللبنانية.