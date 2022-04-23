آخر المستجدات من مرفأ طرابلس.. عمليات إنقاذ ركاب المركب الغارق مستمرّة

أفادت معلومات "لبنان24" أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمّة في عمليات إجلاء ركاب الزورق الذي غرق قبالة طرابلس وعلى متنه 70 شخصا، مساء يوم أمس السبت.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ عمليات البحث مستمرة ولن تتوقف رغم صعوبة الموقف، وقد تدخلت طوافات الجيش للمساعدة في عمليات البحث عن الناجين.

وحتى الآن، فقد تمّ إجلاء 50 شخصاً من قبل الجيش كما تم تسجيل وفاة طفلة تبلغ من العمر عاماً ونيّف.

إلى ذلك، ذكر شهود عيانٍ أنّ المركب الذي تعرض للغرق قبالة طرابلس، انطلق من القلمون قرابة الساعة السابعة من مساء يوم أمس السبت.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ المركب ضمّ أشخاصاً من طرابلس إلى جانب شبان آخرين من التابعية السورية، ويصل عددهم الإجمالي إلى نحو 60 شخصاً.

وحصل "لبنان24" على مشاهد إضافية من عمليات الإنقاذ قبالة مرفأ طرابلس الذي كثف الجيش إجراءاته في محيطه.

وبحسب المعلومات، فقد جرى تسجيل حالات إغماء بين الأهالي المتواجدين في المرفأ.

كذلك، فقد أفيد أيضاً عن إقدام أحد الشبان الموجودين داخل مرفأ طرابلس على إطلاق النار احتجاجاً على ما حصل، وقد تمكن الجيش من توقيفه.

مشاهد إضافية من محيط مرفأ طرابلس خلال عملية إنقاذ ركاب الزورق الغارق#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/wHSzueuVpa — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 23, 2022