لبنان

وفاة طفلة ومفقودون في حادث غرق زورق قبالة طرابلس ليلا وانقاذ ٥٠ لبنانيا وسوريا

Lebanon 24
23-04-2022 | 22:57
A-
A+
Doc-P-945340-637863773145162910.jpg
Doc-P-945340-637863773145162910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مأساة جديدة أصابت اللبنانيين ليل أمس تمثلت بوفاة طفلة في عمر السنة ونيف في حادث غرق احد الزوارق قبالة مدينة طرابلس، فيما تمكن الجيش من اجلاء حوالى ٥٠ شخصا والبحث مستمر عن آخرين كانوا على متن الزورق، تردد ان عددهم حوالى العشرين.

وكان الزورق قد انطلق من منطقة القلمون قرابة الساعة السابعة من مساء يوم أمس السبت، بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص ومن ثمّ نحو أوروبا، وعلى متنه أشخاص من طرابلس إلى جانب شبان آخرين من التابعية السورية، ويصل عددهم الإجمالي إلى نحو ٧٠ شخصاً.

وفور شيوع خبر الزورق استنفرت كل  الاجهزة المعنية وبدأت عملية البحث عن الركاب من قبل بحرية الجيش بمؤازرة الطوافات. كما استنفر الصليب الاحمر فرقه في مرفأ طرابلس لنقل المصابين الى المستشفيات.

وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات جمّة في عمليات إجلاء الركاب. وتضاربت الروايات حول سبب غرق الزورق، وترددت اخبار غير مؤكّدة عن تعطّل المركب وطلب ربّانه من قوات البحرية في الجيش  المساعدة، فيما اشارت رواية  أخرى غير مؤكّدة عن حادث اصطدام بين الزورق وبين زورق أمني.

الجيش يكثف إجراءاته في محيط مرفأ #طرابلس وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين إثر غرق الزورق قبالة شواطئ المدينة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/L80MEIpuWr

 

وقال مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أنّ القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة توجّهت في اتّجاه جزيرة الفنار- الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق الزورق أثناء محاولة الركاب الهروب بطريقة غير شرعية نحو قبرص وأوروبا.

مشاهد إضافية من محيط مرفأ طرابلس خلال عملية إنقاذ ركاب الزورق الغارق#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/wHSzueuVpa

 

وفور شيوع الخبر اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، طالباً استنفار الأجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كذلك، أجرى رئيس الحكومة اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.

وقال وزير الاشغال في بيان إن إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ.

واشار الى انه يتابع هذا الحادث الأليم لحظة بلحظة مع المسؤولين في المرفأ وكافة الجهات التي تشارك في عمليات الإنقاذ الجارية حالياً".

وقد زار وزير الاشغال طرابلس ليلا لمتابعة الوضع.

 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:46 | 2022-04-24
04:50 | 2022-04-24
05:03 | 2022-04-24
05:00 | 2022-04-24
04:45 | 2022-04-24
04:33 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website