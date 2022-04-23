وفاة طفلة ومفقودون في حادث غرق زورق قبالة طرابلس ليلا وانقاذ ٥٠ لبنانيا وسوريا

مأساة جديدة أصابت اللبنانيين ليل أمس تمثلت بوفاة طفلة في عمر السنة ونيف في حادث غرق احد الزوارق قبالة مدينة طرابلس، فيما تمكن الجيش من اجلاء حوالى ٥٠ شخصا والبحث مستمر عن آخرين كانوا على متن الزورق، تردد ان عددهم حوالى العشرين.

وكان الزورق قد انطلق من منطقة القلمون قرابة الساعة السابعة من مساء يوم أمس السبت، بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص ومن ثمّ نحو أوروبا، وعلى متنه أشخاص من طرابلس إلى جانب شبان آخرين من التابعية السورية، ويصل عددهم الإجمالي إلى نحو ٧٠ شخصاً.

وفور شيوع خبر الزورق استنفرت كل الاجهزة المعنية وبدأت عملية البحث عن الركاب من قبل بحرية الجيش بمؤازرة الطوافات. كما استنفر الصليب الاحمر فرقه في مرفأ طرابلس لنقل المصابين الى المستشفيات.

وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات جمّة في عمليات إجلاء الركاب. وتضاربت الروايات حول سبب غرق الزورق، وترددت اخبار غير مؤكّدة عن تعطّل المركب وطلب ربّانه من قوات البحرية في الجيش المساعدة، فيما اشارت رواية أخرى غير مؤكّدة عن حادث اصطدام بين الزورق وبين زورق أمني.

الجيش يكثف إجراءاته في محيط مرفأ #طرابلس وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين إثر غرق الزورق قبالة شواطئ المدينة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/L80MEIpuWr

— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 23, 2022

وقال مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أنّ القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة توجّهت في اتّجاه جزيرة الفنار- الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق الزورق أثناء محاولة الركاب الهروب بطريقة غير شرعية نحو قبرص وأوروبا.

مشاهد إضافية من محيط مرفأ طرابلس خلال عملية إنقاذ ركاب الزورق الغارق#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/wHSzueuVpa

— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 23, 2022

وفور شيوع الخبر اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، طالباً استنفار الأجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كذلك، أجرى رئيس الحكومة اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.

وقال وزير الاشغال في بيان إن إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ.

واشار الى انه يتابع هذا الحادث الأليم لحظة بلحظة مع المسؤولين في المرفأ وكافة الجهات التي تشارك في عمليات الإنقاذ الجارية حالياً".

وقد زار وزير الاشغال طرابلس ليلا لمتابعة الوضع.