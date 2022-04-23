لبنان

فضل الله: نرفض تحميل المودع الخسائر

Lebanon 24
23-04-2022 | 23:25
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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن الموقف من الكابيتال كونترول وخطة التعافي فقال: «المطلوب خطط واضحة تشخّص المشكلة وتضع حلولا، وهي ممكنة. ومن عليه القيام بذلك هي مؤسسات الدولة، ولكن انعدام الثقة من جهة والصراع السياسي وتقاذف المسؤوليات يفقد البلد دور هذه المؤسسات الناظمة لشؤونه».

وقال: ٍنرفض تحميل المودع والمواطن الخسائر. المطلوب ضبط ما تبقى من عملة صعبة بعد تحديدها لأنه الى الآن لا أحد يعطي ارقاما واضحة ولذلك نحن مع مبدأ الكابيتال كونترول تحت سقف حماية أموال المودعين، ولقد قدمنا ملاحظات اساسية على مشروع الحكومة».

وردا على سؤال عن ورقة الحكومة التي احالتها الى اللجان المشتركة ردا على طلب النواب توضيحات حول خطة التعافي قال فضل الله: «بالنسبة لورقة الحكومة هي ليست خطة مقرّة في مجلس الوزراء انما عبارة عن افكار للنقاش. ولدينا لجنة مختصة في الكتلة ستدرس هذه الورقة لنقدم ملاحظاتنا عليها في جلسة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء».

واشار الى ان كتلة الوفاء ستجتمع غدا لبحث هذا الموضوع واتخاذ الموقف منه.

 

 

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