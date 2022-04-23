مصدر أمني: السرقات والحوادث الى تراجع عن معدلاتها الماضية

قالت مصادر أمنية ل" الديار" ان الوضع الأمني ممسوك بشكل كامل وتحصل أسبوعيا ويوميا توقيفات على الرغم من الضغوط ومعاناة قوى الأمن التى تعاني من نقص في التجهيزات اللوجستية وألمت بها الضائقة المالية والاقتصادية فتراجعت التقديمات الطبية والاجتماعية لعناصرها وبالرغم من ان مخافر قوى الأمن تعمل بأقل من طاقتها لكنها تعمل بأقصى جهودها .

تأسف المصادر لعدم تركيز وسائل التواصل والاعلام على الانجازات التي تحققها القوى الأمنية حيث كان الأفضل الإشارة الى إنجازات الأجهزة بكشف الجرائم ومرتكبيها بدل إشاعة المخاوف لدى المواطنين وجعل المجرمين يتماهون في ارتكاباتهم.

المهمة كما تقول المصادر لا تقع وحدها على الأجهزة الأمنية فكل مواطن خفير ويجب أن يلعب دورا في حماية ممتلكاته من خلال اتباع الإرشادات الأمنية التي تحد من عمليات السرقة وخاصة سرقة السيارات فالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عممت بيانا سلطت فيه الضوء على فئة وأنواع السيارات الاكثر عرضة للسرقة لعام ٢٠٢٠ وركزت على إجراءات الحماية للحد من سرقتها فالمتابعة الأمنية كشفت ان أحد الأسباب الرئيسية لسرقة السيارات الحديثة انها غير مزودة من الشركة المصنعة بجهاز immobilizer الذي يمنع تشغيل محرك السيارة بغير مفتاحها ودعت مالكي السيارات إلى تركيب أجهزة احترافية او جهاز GPS اوmini GPS او وضع قفل المقود او ركن السيارة في أماكن مقفلة مضاءة بكاميرا مراقبة.