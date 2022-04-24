لبنان

التحضيرات مستمرة حول العالم لسينودس الاساقفة وتوحيد الكنيسة مطلب اول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-04-2022 | 01:00
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في أيلول الماضي، أطلق البابا فرنسيس المسار السينودسي للجمعية العامة العادية 16 لسينودس الأساقفة الذي سيلتئم في العام 2023، تحت عنوان "من أجل كنيسة سينودسيّة: شركة، مشاركة ورسالة"،

وعلى هذا الأساس تقوم الرعايا في لبنان والعالم بعقد لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع فيها، وتطرح أسئلة عليهم حول مواضيع محددة، من أجل التوصل الى مجموعة إقتراحات ومطالب لنقلها الى روما واخذها بعين الاعتبار في السينودوس المقبل.

وكان لافتاً في اجتماعات عدة، مطالبة المشتركين بـ"توحيد الكنيسة" من حول العالم، وتوحيد الاعياد وفي مقدمها عيد  الفصح .

يذكر انه في بلدة ضهور شوير المتنية تقام احتفالات كنسية  موحّدة تجمع الروم الارثوذكس، والروم الملكيين الكاثوليك والموارنة، وهذا ما يشيد به الكثير من أبناء المناطق الاخرى.

لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي يهنئ "لبنان 24" متابعيه في لبنان والعالم، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية، وأن يستعيد لبنان عافيته واستقرار، وأن تنكشح الغمامة السوداء عن سمائه، وأن تعود من جديد إلى صفائها

فصح مجيد وكل عام والجميع بخير.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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