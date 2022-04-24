لبنان

"مصاري ما فيش"... في السفارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-04-2022 | 01:45
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تبيّن أن ثمة "مشكلة إنتخابية" في عدد من المدن الإغترابية، وبالأخص في المدن التي يُتوقع أن تشهد كثافة غير مسبوقة في إقتراع المغتربين، حيث تعاني السفارات والقنصليات من شحّ مالي لتغطية كافة المصاريف التي لها علاقة باليوم الإنتخابي، خصوصًا أن كل قلم يحتاج إلى رئيس قلم ومساعد له

وعلم "لبنان 24" أن المطلوب من الأشخاص الذين سيتولون الإشراف على العملية الإنتخابية تأمين دوام لنحو 12 ساعة، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة ليلًا، وببدل قدره 230 دولارًا

يُذكر أن السفراء والقناصل، الذين تُصرف رواتبهم ومخصصاتهم من الإدارة المركزية في بيروت، لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر على التوالي، يُضاف إلى كل ذلك أنه لم يتم حتى الآن تحويل المبالغ التي يحتاج إليها كل مركز إقتراع

في المقابل تقول مصادر وزارة الخارجية ان كل الاعتمادات موجودة وسيبدأ تحويلها تباعا.

المصدر: لبنان 24

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