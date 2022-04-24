"مصاري ما فيش"... في السفارات

تبيّن أن ثمة "مشكلة إنتخابية" في عدد من المدن الإغترابية، وبالأخص في المدن التي يُتوقع أن تشهد كثافة غير مسبوقة في إقتراع المغتربين، حيث تعاني السفارات والقنصليات من شحّ مالي لتغطية كافة المصاريف التي لها علاقة باليوم الإنتخابي، خصوصًا أن كل قلم يحتاج إلى رئيس قلم ومساعد له.

وعلم "لبنان 24" أن المطلوب من الأشخاص الذين سيتولون الإشراف على العملية الإنتخابية تأمين دوام لنحو 12 ساعة، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة ليلًا، وببدل قدره 230 دولارًا.

يُذكر أن السفراء والقناصل، الذين تُصرف رواتبهم ومخصصاتهم من الإدارة المركزية في بيروت، لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر على التوالي، يُضاف إلى كل ذلك أنه لم يتم حتى الآن تحويل المبالغ التي يحتاج إليها كل مركز إقتراع.

في المقابل تقول مصادر وزارة الخارجية ان كل الاعتمادات موجودة وسيبدأ تحويلها تباعا.