باسيل: العنصرية الاسرائيلية نقيض للنموذج اللبناني

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "بسبت النور جرب الاحتلال الاسرائيلي يعتم العيد ويمنع دخول المؤمنين لكنيسة القيامة متل ما عم يعتدي على حرمة المسجد الأقصى، القدس مدينة الأديان السماوية ووجود المسيحيين فيها بذكر العالم انها ارض طلع منها يسوع.واضاف: "العنصرية الاسرائيلية نقيض للنموذج اللبناني.التنوع بيزعجها وبتحاول تدميره"

بسبت النور جرب الاحتلال الاسرائيلي يعتم العيد ويمنع دخول المؤمنين لكنيسة القيامة متل ما عم يعتدي على حرمة المسجد الأقصى،القدس مدينة الأديان السماوية ووجود المسيحيين فيها بذكر العالم انها ارض طلع منها يسوع.العنصرية الاسرائيلية نقيض للنموذج اللبناني.التنوع بيزعجها وبتحاول تدميره.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 24, 2022