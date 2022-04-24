باسيل: العنصرية الاسرائيلية نقيض للنموذج اللبناني

بسبت النور جرب الاحتلال الاسرائيلي يعتم العيد ويمنع دخول المؤمنين لكنيسة القيامة متل ما عم يعتدي على حرمة المسجد الأقصى،القدس مدينة الأديان السماوية ووجود المسيحيين فيها بذكر العالم انها ارض طلع منها يسوع.العنصرية الاسرائيلية نقيض للنموذج اللبناني.التنوع بيزعجها وبتحاول تدميره.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 24, 2022
بسبت النور جرب الاحتلال الاسرائيلي يعتم العيد ويمنع دخول المؤمنين لكنيسة القيامة متل ما عم يعتدي على حرمة المسجد الأقصى،القدس مدينة الأديان السماوية ووجود المسيحيين فيها بذكر العالم انها ارض طلع منها يسوع.العنصرية الاسرائيلية نقيض للنموذج اللبناني.التنوع بيزعجها وبتحاول تدميره.GB