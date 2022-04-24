مبالغ هائلة من الدولار دخلت لبنان.. من الذي حصل عليها؟

حصلت شخصيات سياسية عديدة خلال الآونة الأخيرة، على مبالغ كبيرة من الدّولار كان قد تمّ تحويلها لصالحها من الخارج، وذلك عبر شركات تحويل الأموال.

وتتجاوز هذه المبالغ حدود الـ400 ألف دولار، ومن المتوقع أن يتم توظيفها في العملية الانتخابيّة وتحديداً ضمن المناطق التي تنتمي إليها تلك الشخصيات السياسيّة.