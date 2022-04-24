آخر مستجدات حادث غرق الزورق قبالة طرابلس..عمليات البحث عن ناجين مستمرة

يمشط عناصر مركز ببنين-العبدة في الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الاولى الشاطئ العكاري بحثا عن ناجين محتملين من المركب الذي غرق في البحر قبالة ميناء طرابلس والذي انطلق من القلمون وعلى متنه اكثر من 70 شخصا.