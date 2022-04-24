لبنان

لائحة بأسماء أشخاص نجوا من "زورق الموت".. والغضب يعمّ مواقع التواصل

Lebanon 24
24-04-2022 | 02:36
A-
A+
Doc-P-945387-637863909633155676.jpg
Doc-P-945387-637863909633155676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل فرق الإنقاذ مساعيها للعثور على ناجين من حادثة غرقة الزورق قبالة شواطئ طرابلس. 
 
حتى الآن، فإنّ آخر المعلومات تشير إلى أن الجيش تمكن من إجلاء حوالى 50 شخصاً في حين أن البحث مستمر عن آخرين كانوا على متن الزورق، وتردّد أن عددهم حوالى الـ20.
 
المأساة التي ضربت طرابلس، مساء أمس السبت، سلبت حياة طفلة تبلغ من العمر عاماً ونيف، كانت على متن الزورق. أما في ما خصّ الأشخاص الذين باتوا في عداد المفقودين، فإنّ عائلاتهم راحوا ينشرون بيانات نعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد مندوب "لبنان24" في الشمال.
 
وفي زحمة الكارثة التي هزّت الرأي العام اللبناني، فإنّ التوتر سيطر على طرابلس عقب ما حصل. فمنذ ساعات الليل، عزّز الجيش انتشاره عبر استقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة التبانة في طرابلس، وذلك تزامناً مع إطلاق رصاص كثيف شهدته المنطقة خلال الساعات الماضية.
 
في غضون ذلك، انتشرت معلومات تقول بأن اشتباكاً حصل بين الجيش والأهالي، إلا أن المصادر نفت هذا الأمر.
 
مع هذا، فقد شهدت الساعات الماضية انتشاراً للائحة بأسماء الناجين من "زورق الموت" وهم: 
 
ناجي محمد الفوال
مصطفى عبدالله الجندي
ماهر حموضة
بارعة فايز صفوان
محمد احمد طالب
علي محمد الحموي
فاديا محمد الحموي
محمد عبد الحفيظ السختة
محمد احمد ضناوي 
عدنان محمد الجمل
اسامة يوسف الجمل
محمد القدور
آلاء مدلج
لؤي دندشي
ابراهيم السماك
نارمين محمد الحموي
خالد دندشي
حمزة دندشي
ابراهيم الجندي
فاديا الحموي 
علي احمد عبدو 
اسامة ابراهيم 
محمد الحموي 
علاء الدين
محمد الحجل
ريناس الحجل
عميد دندشي
اسراء عواد
مازن منذر طالب
نور احمد علي
غازي وليد قدور
وليد يوسف مرديني
مروان مرديني
يوسف مرديني
احمد حسين دندشي
محمد احمد دندشي
عروة خديوي
محمد احمد فيصل الآغا
رائد محمد الدندشي
يوسف المل
عبد الرحمن طالب
بلال دندشي
حسن لبدة
ابراهيم بلال الدندشي.
 
#دولتي_فعلت_هذا
إلى ذلك، أعاد بعض المغردين وسم #دولتي_فعلت_هذا في إشارة إلى تحميلها مسؤولية مقتل الناس، تماما كما حصل في انفجار مرفأ بيروت في آب قبل عامين، جراء فشل الدولة في حماية مواطنيها وإصلاح أوضاعهم.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:46 | 2022-04-24
04:50 | 2022-04-24
05:03 | 2022-04-24
05:00 | 2022-04-24
04:45 | 2022-04-24
04:33 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website