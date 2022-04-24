لبنان

عون تابع تفاصيل غرق الزورق قبالة طرابلس.. وهذا ما طلبه من الأجهزة القضائية والعسكرية

Lebanon 24
24-04-2022 | 03:01
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تابع الرئيس ميشال عون تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات انقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم، وطلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

 
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