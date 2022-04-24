عون تابع تفاصيل غرق الزورق قبالة طرابلس.. وهذا ما طلبه من الأجهزة القضائية والعسكرية

تابع الرئيس ميشال عون تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات انقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم، وطلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.
الرئيس عون تابع تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات انقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم، وطلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 24, 2022
الرئيس عون تابع تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات انقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم، وطلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق