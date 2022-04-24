لبنان

ميقاتي يتابع ملف غرق الزورق قبالة طرابلس: كشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية

Lebanon 24
24-04-2022 | 03:46
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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملف البحث عن ركاب الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس والتحقيقات الجارية في الحادثة.
 
وأبدى الرئيس ميقاتي حزنه الشديد للحادثة المؤلمة، مقدماً العزاء لذوي الضحايا الذين قضوا في الحادث، متمنياً للمصابين الشفاء والعودة السالمة للذين لا يزالون في عداد المفقودين.
 
وقال الرئيس ميقاتي إن "الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة اسباب الحادث المؤلم".
 
وتمنى الرئيس ميقاتي على المواطنين الشرفاء الا يقعوا ضحية عصابات تستغل الاوضاع الاجتماعية لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية.
 
 
 
 
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