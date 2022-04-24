فرنجية: ما حصل في طرابلس يُدمي القلب

غرد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ما حصل في طرابلس يدمي القلب وعلينا جميعا العمل على محاربة هذا الواقع المأساوي. الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى".