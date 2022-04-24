عودة: لاختيار من يؤمن بسيادة الدولة والقانون!

لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى أن "على شعبنا ألا يهاب الترهيب والتهديد وأن يسعى الى انقاذ ما تبقى من فتات بلد وأشلاء عائلات علّهم يكونون البقية الباقية لضمان قيامة الوطن من جحيمه".وقال عودة في عظة الفصح: "يريدون هدم الاهراءات من أجل طمس الحقيقة بحجة انها تشكل خطراً على الحياة والانتخابات سوف تحدد مصير لبنان للسنوات القادمة ففكروا ملياً قبل ان تدلوا بأصواتكم".وتابع: حرّروا بلدكم من خاطفيه واستعملوا أصواتكم للمحاسبة وتحصيل حقكم وليس الانفجار وحده يقتل فالذل يقتل كما الجوع واليأس فإياكم والخضوع.وأردف عودة: "الانتخابات ضرورية من أجل المحاسبة وانتخاب مَن لم يدنّس يديه ويشوّه صورة وطنه ويؤذي مواطنيه فاعملوا العقل وحكّموا الضمير فبيدكم خلاصكم واعادة بناء لبنان الحرية والديمقراطية والعدالة والاستقرار".واعتبر "أن الدولة لا تُحكم بالكلام بل بالافعال والاصلاحات ولاختيار من يؤمن بسيادة الدولة والقانون".