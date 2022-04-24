الرّاعي: لماذا تخافون من التحقيق بملف انفجار المرفأ؟

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين إلى "انتخابات من يرون فيهم القدرة الوطنية، ومن يثبتون على مواقفهم".

وفي عظة الأحد، شدد الراعي على أنه "من واجب الحكومة أن توضح للناس مصير أموالهم، وانعكاس أيّ تشريع جديد على حريّة التصرّف بها".

وتابع: "من حق الناس والقوى السياسيّةِ أن تعارضَ كل ما هو ضبابي وغامض ومُلتبس ومشبوه ويمسّ بحقوق الشعب وبالنظام الاقتصادي اللبناني الحرّ وبقواعد العمل المصرفي. فإذا كان التفاهم مع صندوق النقد الدولي أمراً مُستحسنًا، فالحفاظ على حقوق الناس وأموالهم أمرٌ مقدّس".

وفي ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، سأل الراعي: "لماذا تخافون من التحقيق بملف انفجار المرفأ اذا كان قضاءً وقدراً ولماذا يوجد متهمون فارّون من العدالة"؟.

وعن مأساة غرق زورق للمهاجرين قبالة طرابلس، قال الراعي: "آلمنا بالأمس غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس، كان ركابه يحاولون الهرب بطريقة غير شرعية من واقع مرير بعيشونه. فاننا اذ نهنئ الناجين بالسلامة آملين نجاة من لم يزالوا مفقودين، نعزّي عائلات قضوا في هذا الحادث المريع سائلين الله ان يرحمهم ويعزي قلوب عائلاتهم".



