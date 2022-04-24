مؤتمر صحافي للجيش لشرح ملابسات غرق المركب في الشمال

غرّد الجيش عبر حسابه على "تويتر": "مؤتمر صحافي يعقد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في غرفة العمليات البحرية - قاعدة بيروت البحرية لشرح ملابسات حادثة غرق المركب في الشمال".

مؤتمر صحافي يعقد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في غرفة العمليات البحرية - قاعدة بيروت البحرية لشرح ملابسات حادثة غرق المركب في الشمال.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ab2t6hxe1H — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 24, 2022