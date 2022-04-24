20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد خطف قاصر في عنجر.."المعلومات" تكشف الفاعلين خلال ساعات معدودة!
Lebanon 24
24-04-2022
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريـة العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بيان جاء فيه، "بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٥ ادعت: - ع. ر. (مواليد عام 1988، سورية) أن أربعة أشخاص مجهولي الهويّة، أقدموا على خطف ابنتها القاصر م. م. (مواليد عام 2006) من داخل منزلها الكائن في بلدة عنجر البقاعية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيارة نوع مرسيدس لون ابيض".
وأضاف، "وأنّه قد تلقّت اتصالاً من رقم هاتف "أجنبي"، طلب في خلاله الخاطفون فدية مالية بقيمة /10/ آلاف دولارٍ أميركي لقاء تحرير ابنتها. وأنها تمكنت من تأمين مبلغ /600/ دولار أميركي، و/5/ ملايين ليرة لبنانية، وخاتمَين، ذهبيَين، وتوجهت الى "مفرق" البلدة حيث التقت بالخاطفين وسلّمتهم المبلغ المالي والمجوهرات، وتوجّهت برفقتهم الى بلدة بر الياس حيث استلمت ابنتها منهم".
وتابع البيان، "على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت عناصرها، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هوية المتورطين، ومن بينهم ف. م. (مواليد عام 1980، سوري)، ع. ر. (مواليد عام 2003، سوري)".
ووفقًا للبيان، "أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما، بما أمكن من السرعة. بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهما في بلدة بر الياس الأول على متن السيارة المستخدمة في عملية الخطف وهي نوع مرسيدس لف لون ابيض، والثاني على متن آلية "توك توك"، تم ضبطهما. وبتفتيشهما، ضُبِط مبلغ /150/ دولاراً أميركيًا، ومليون ليرة لبنانية وخاتم ذهبي".
وختم، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة اشتراكهما مع آخرين بتنفيذ عملية خطف القاصر من منزلها في محلة عنجر لقاء فدية مالية التي تم تقاسمها فيما بينهم. تم ضبط الهاتف الخليوي العائد للمخطوفة بعد الدلالة على مكان تخبئته في محلة الغزيل – بر الياس قرب بركة المياه. جرى تسليم المبلغ المالي والخاتم الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين".
تابع
الأكثر قراءة
للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!
12:06 | 2022-04-23
23/04/2022 12:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرف عليها
Lebanon 24
10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرف عليها
14:00 | 2022-04-23
23/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق زورق قبالة طرابلس.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
غرق زورق قبالة طرابلس.. اليكم ما جرى
15:42 | 2022-04-23
23/04/2022 03:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "شورت" أسود.. إطلالة لافتة لمذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد (صورة)
Lebanon 24
بـ "شورت" أسود.. إطلالة لافتة لمذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد (صورة)
04:07 | 2022-04-24
24/04/2022 04:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثث جديدة لضحايا غرق المركب قبالة طرابلس.. وهذه التفاصيل! (فيديو)
Lebanon 24
العثور على جثث جديدة لضحايا غرق المركب قبالة طرابلس.. وهذه التفاصيل! (فيديو)
04:50 | 2022-04-24
24/04/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:36 | 2022-04-24
الهدوء يعود إلى طرابلس.. الجيش ينتشرُ بكثافة والأوضاعُ مضبوطة
11:25 | 2022-04-24
حزب الله يعزي أهالي طرابلس: نطالب أجهزة الدولة المعنية باحتضان ذوي الضحايا
11:21 | 2022-04-24
توترٌ كبير في محيط ثكنة القبة.. مواطنون حاولوا الدخول إليها (فيديو)
11:15 | 2022-04-24
رسالة من وزير الدفاع إلى أهالي طرابلس.. ماذا قال؟
10:57 | 2022-04-24
أبي المنى أسف لحادثة طرابلس: لملاحقة المتاجرين بأرواح الهاربين من جحيم الفساد والانهيار
10:50 | 2022-04-24
توضيح من الأمن العام: كلام غير صحيح ولا يمتّ الى الحقيقة بصلة!
فيديو
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
24/04/2022 18:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
05:00 | 2022-04-24
24/04/2022 18:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-24
24/04/2022 18:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact