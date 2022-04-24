لبنان

ميقاتي يعلن الحداد الرسمي على ضحايا الزورق الذي غرق في طرابلس

Lebanon 24
24-04-2022 | 05:53
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أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي غدا على ضحايا  الزورق  الذي غرق ليل امس قبالة طرابلس. وتنكس، حدادا، الاعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.
واجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور  وطلب منه التوجه الى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بأن يكون الى جانب الاهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.
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